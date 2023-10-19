Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Измайлов Дмитрий Львович

Мать: Измайлова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Мариамна Павловна

Отец ребёнка: Приклонский Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Лидия Павловна

Отец ребёнка: Приклонский Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Приклонский Лев Павлович

Отец ребёнка: Приклонский Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Эмилия Павловна

Отец ребёнка: Приклонский Павел Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
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