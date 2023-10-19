Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Мариамна Павловна
Отец ребёнка: Приклонский Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Лидия Павловна
Отец ребёнка: Приклонский Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Приклонский Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Эмилия Павловна
Отец ребёнка: Приклонский Павел Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно