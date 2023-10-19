Измайлова (графиня Гендрикова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова (графиня Гендрикова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гендриков Иван Симонович

Мать: Гендрикова (Бутурлина) Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Куракина (Измайлова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Измайлов Дмитрий Львович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Измайлов Лев Дмитриевич

Отец ребёнка: Измайлов Дмитрий Львович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Измайлов Дмитрий Львович

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