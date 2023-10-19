Измайлова (графиня Гендрикова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Куракина (Измайлова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Измайлов Дмитрий Львович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Измайлов Дмитрий Львович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Измайлов Дмитрий Львович