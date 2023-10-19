Гендрикова (Бутурлина) Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1784
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1747
Дочь: Челищева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович
Российская Империя
Рождение ребёнка
1758
Сын: Гендриков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Голицына Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гендриков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Apraksina Ekaterina Ivanovna
Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконская Софья Ивановна
Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Измайлова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Граф Гендриков Андрей Иванович
Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович
Смерть
1784