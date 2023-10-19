Гендрикова (Бутурлина) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендрикова (Бутурлина) Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Buturlin Sergei Ivanovich

Мать: Buturlina Glikeriya Yurievna

Рождение ребёнка
03.01.1747

Дочь: Челищева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Российская Империя
Рождение ребёнка
1758

Сын: Гендриков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Голицына Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гендриков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гендриков Иван Иванович

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Apraksina Ekaterina Ivanovna

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконская Софья Ивановна

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Измайлова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Граф Гендриков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Смерть
1784
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