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Buturlin Sergei Ivanovich

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Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1695

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Buturlin Ivan Ivanovich

Мать: Boutourlin Marfa Timofeevna

Царство Русское
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Lavrova Evdokia Sergeevna

Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1730

Сын: Бутурлин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna

Российская Империя
Рождение ребёнка
12.07.1735

Сын: Бутурлин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna

Российская Империя
Бракосочетание
24.04.1751

Жена: Бутурлина Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
25.01.1752

Дочь: Еропкина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Бутурлина Татьяна Андреевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1754

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Бутурлина Татьяна Андреевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1755

Сын: Бутурлин Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Бутурлина Татьяна Андреевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кн. Барятинская Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутурлин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гендрикова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1772
Российская Империя
Российская Империя
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