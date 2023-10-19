Buturlin Sergei Ivanovich
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1695
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Царство Русское
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Lavrova Evdokia Sergeevna
Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1730
Сын: Бутурлин Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna
Российская Империя
Рождение ребёнка
12.07.1735
Сын: Бутурлин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna
Российская Империя
Бракосочетание
24.04.1751
Рождение ребёнка
25.01.1752
Дочь: Еропкина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Бутурлина Татьяна Андреевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1754
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Бутурлина Татьяна Андреевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1755
Мать ребёнка: Бутурлина Татьяна Андреевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кн. Барятинская Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутурлин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гендрикова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Buturlina Glikeriya Yurievna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1772
Российская Империя
Российская Империя