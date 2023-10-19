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Бутурлин Андрей Сергеевич

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

После 1730

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730

Отец: Buturlin Sergei Ivanovich

Мать: Buturlina Glikeriya Yurievna

Российская Империя
Рождение ребёнка
01.11.1766

Дочь: Кн. Куракина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Бутурлина Аграфена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1762
Владимирская Провинция Российская Империя
Владимирская Провинция Российская Империя
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