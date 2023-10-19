Бутурлин Андрей Сергеевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияПосле 1730
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730
Российская Империя
Рождение ребёнка
01.11.1766
Дочь: Кн. Куракина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Бутурлина Аграфена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1762
Владимирская Провинция Российская Империя
Владимирская Провинция Российская Империя