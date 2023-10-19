Бутурлина (Прокудина) Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутурлина (Прокудина) Аграфена Ивановна

Место рождения

Владимирская Провинция Российская Империя

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская Провинция Российская Империя
Рождение ребёнка
01.11.1766

Дочь: Кн. Куракина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Бутурлин Андрей Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1800
Владимирская Губерния Российская Империя
Владимирская Губерния
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