Бутурлина (Прокудина) Аграфена Ивановна
Место рожденияВладимирская Провинция Российская Империя
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1766
Дочь: Кн. Куракина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Бутурлин Андрей Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1800
Владимирская Губерния Российская Империя
Владимирская Губерния