Buturlina (Shakhovskaya) Glikeriya Yurievna
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1710
Дата смерти1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Lavrova Evdokia Sergeevna
Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1730
Сын: Бутурлин Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich
Российская Империя
Рождение ребёнка
12.07.1735
Сын: Бутурлин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кн. Барятинская Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутурлин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гендрикова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1749
Российская Империя
Российская Империя