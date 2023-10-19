Buturlina (Shakhovskaya) Glikeriya Yurievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиButurlina (Shakhovskaya) Glikeriya Yurievna

Buturlina (Shakhovskaya) Glikeriya Yurievna

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

После 1710

Дата смерти

1749

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Lavrova Evdokia Sergeevna

Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1730

Сын: Бутурлин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich

Российская Империя
Рождение ребёнка
12.07.1735

Сын: Бутурлин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кн. Барятинская Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутурлин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гендрикова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Buturlin Sergei Ivanovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1749
Российская Империя
Российская Империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close