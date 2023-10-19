Lavrova (Boutourlina) Evdokia Sergeevna
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1728
Дата смерти26.12.1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Российская Империя
Рождение ребёнка
?.06.1755
Сын: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич
Отец ребёнка: Voeikov Alexey Alekseevich
Работа или профессия
Неизвестно
Фрейлина Екатерины II
Смерть
26.12.1812
Село Лаврово, , , , Тамбовская Губерния Российская Империя
Село Лаврово, , , , Тамбовская Губерния Российская Империя