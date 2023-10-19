Lavrova (Boutourlina) Evdokia Sergeevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lavrova (Boutourlina) Evdokia Sergeevna

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1728

Дата смерти

26.12.1812

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Buturlin Sergei Ivanovich

Мать: Buturlina Glikeriya Yurievna

Российская Империя
Рождение ребёнка
?.06.1755

Сын: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Отец ребёнка: Voeikov Alexey Alekseevich

Работа или профессия
Неизвестно
Фрейлина Екатерины II
Смерть
26.12.1812
Село Лаврово, , , , Тамбовская Губерния Российская Империя
Село Лаврово, , , , Тамбовская Губерния Российская Империя
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