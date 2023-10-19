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Бутурлин Владимир Сергеевич

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

12.07.1735

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1735

Отец: Buturlin Sergei Ivanovich

Мать: Buturlina Glikeriya Yurievna

Российская Империя
Рождение ребёнка
24.04.1776

Дочь: Бахметева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Бутурлина Мария Борисовна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Нестерова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Бутурлина Мария Борисовна

Российская Империя
Рождение ребёнка
06.11.1779

Дочь: Потулова София Владимировна

Мать ребёнка: Бутурлина Мария Борисовна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Бутурлина Мария Борисовна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Колокольцова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Бутурлина Мария Борисовна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, гвардии прапорщик
Смерть
1803
Российская Империя
Российская Империя
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