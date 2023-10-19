Бутурлин Владимир Сергеевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения12.07.1735
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1735
Российская Империя
Рождение ребёнка
24.04.1776
Дочь: Бахметева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Бутурлина Мария Борисовна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Нестерова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Бутурлина Мария Борисовна
Российская Империя
Рождение ребёнка
06.11.1779
Дочь: Потулова София Владимировна
Мать ребёнка: Бутурлина Мария Борисовна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Бутурлина Мария Борисовна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Колокольцова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Бутурлина Мария Борисовна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, гвардии прапорщик
Смерть
1803
Российская Империя
Российская Империя