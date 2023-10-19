Потулова (Бутурлина) София Владимировна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения06.11.1779
Дата смерти02.12.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1779
Российская Империя
Рождение ребёнка
02.04.1806
Сын: Потулов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Потулов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Потулов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Потулов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Потулов Михаил Александрович
Елизино, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.05.1813
Сын: Потулов Ипполит Михайлович
Отец ребёнка: Потулов Михаил Александрович
Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потулов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Потулов Михаил Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1836
Российская Империя
Российская Империя