Потулова (Бутурлина) София Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потулова (Бутурлина) София Владимировна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

06.11.1779

Дата смерти

02.12.1836

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1779

Отец: Бутурлин Владимир Сергеевич

Мать: Бутурлина Мария Борисовна

Российская Империя
Рождение ребёнка
02.04.1806

Сын: Потулов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Потулов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Потулов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Потулов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Потулов Михаил Александрович

Елизино, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.05.1813

Сын: Потулов Ипполит Михайлович

Отец ребёнка: Потулов Михаил Александрович

Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потулов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Потулов Михаил Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1836
Российская Империя
Российская Империя
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