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Потулов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Около 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1806

Сын: Потулов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Потулова София Владимировна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Потулова София Владимировна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Потулов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Потулова София Владимировна

Елизино, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.05.1813

Сын: Потулов Ипполит Михайлович

Мать ребёнка: Потулова София Владимировна

Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потулов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Потулова София Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
дворянин, чиновник 5 класса, кавалер
Смерть
Около 1834
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