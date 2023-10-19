Потулов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиОколо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1806
Сын: Потулов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Потулова София Владимировна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Потулова София Владимировна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Потулов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Потулова София Владимировна
Елизино, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.05.1813
Сын: Потулов Ипполит Михайлович
Мать ребёнка: Потулова София Владимировна
Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потулов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Потулова София Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
дворянин, чиновник 5 класса, кавалер
Смерть
Около 1834