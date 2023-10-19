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Потулов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1806

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1806

Отец: Потулов Михаил Александрович

Мать: Потулова (Бутурлина) София Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Рождение ребёнка
26.10.1837

Сын: Потулов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Потулова (Шалашникова) Аделаида Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.01.1842

Дочь: (Потулова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Потулова (Шалашникова) Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Сухотина (Потулова) Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Потулова (Шалашникова) Аделаида Николаевна

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