Потулов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1806
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Рождение ребёнка
26.10.1837
Сын: Потулов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Потулова (Шалашникова) Аделаида Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.01.1842
Дочь: (Потулова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Потулова (Шалашникова) Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1860