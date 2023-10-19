Потулова (Шалашникова) Аделаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.05.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1837
Сын: Потулов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Потулов Владимир Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.01.1842
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Потулов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Сухотина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Потулов Владимир Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.05.1880