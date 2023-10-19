Потулова (Шалашникова) Аделаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потулова (Шалашникова) Аделаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.05.1880

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1837

Сын: Потулов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Потулов Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.01.1842

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Потулов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Сухотина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Потулов Владимир Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.05.1880
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