Сухотина (Потулова) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотина (Потулова) Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

08.03.1905

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Потулов Владимир Михайлович

Мать: Потулова Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Сын: Сухотин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сухотин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Сын: Сухотин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Сухотин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Сын: Сухотин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Сухотин Сергей Сергеевич

Бракосочетание
18.02.1881

Муж: Сухотин Сергей Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.03.1905
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