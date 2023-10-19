Сухотина (Потулова) Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти08.03.1905
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Отец ребёнка: Сухотин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Сын: Сухотин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Сухотин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Отец ребёнка: Сухотин Сергей Сергеевич
Бракосочетание
18.02.1881
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.03.1905