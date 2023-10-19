Сухотин Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотин Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1858

Дата смерти

Около 1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Сын: Сухотин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Сухотина Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Сын: Сухотин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Сухотина Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Сын: Сухотин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Сухотина Анастасия Владимировна

Бракосочетание
18.02.1881

Жена: Сухотина Анастасия Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1895
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