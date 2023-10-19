Сухотин Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1858
Дата смертиОколо 1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Мать ребёнка: Сухотина Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Сын: Сухотин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Сухотина Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Мать ребёнка: Сухотина Анастасия Владимировна
Бракосочетание
18.02.1881
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1895