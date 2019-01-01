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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Елизино (Потуловка) Юловской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3695.
Наровчатова Ефросинья Ивановна, вдовая солдатка д. Елизино Юловской волости. 1914 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 397.
Фивков Федор Леонтьевич, отставной рядовой д. Елизино Юловской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 594.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1140Потуловка (Елизино), с. вл.при рч. Юловке.303034115117Завод винокуренный.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Елизин10Ник. Григ. Потулов158—32
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
617. Елизино (Потуловка), сельцо бывшее владельческое, дворов 45, жителей 285, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47139Елизиносело53°37'44°29'N-38-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56645422126с Елизиносело