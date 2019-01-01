село Елизино, село Елизино, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Елизино

Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Елизино (Потуловка) Юловской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3695.
Наровчатова Ефросинья Ивановна, вдовая солдатка д. Елизино Юловской волости. 1914 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 397.
Фивков Федор Леонтьевич, отставной рядовой д. Елизино Юловской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 594.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1140Потуловка (Елизино), с. вл.при рч. Юловке.303034115117Завод винокуренный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Елизин10Ник. Григ. Потулов15832

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Юловская волость
617. Елизино (Потуловка), сельцо бывшее владельческое, дворов 45, жителей 285, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Мокшанский район
47139Елизиносело53°37'44°29'N-38-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Царевщинский сельсовет
56645422126с Елизиносело
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