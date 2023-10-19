Потулов Ипполит Михайлович
Место рожденияМосковская губ.
Дата рождения02.05.1813
Дата смерти13.07.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1813
Московская губ.
Рождение ребёнка
13.08.1841
Сын: Potulov Pyotr Ippolitovich
Мать ребёнка: Потулова Софья Петровна
Рождение ребёнка
11.07.1843
Дочь: Балавенская Софья Ипполитовна
Мать ребёнка: Потулова Софья Петровна
С-Петерб. губ.
Рождение ребёнка
02.02.1845
Дочь: Вера Ипполитовна
Мать ребёнка: Потулова Софья Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1846
Сын: Potulov Vladimir Ippolitovich
Мать ребёнка: Потулова Софья Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1850
Сын: Потулов Николай Ипполитович
Мать ребёнка: Потулова Софья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
13.07.1880
Вильнюс, Литовская ССР