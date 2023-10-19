Потулов Ипполит Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потулов Ипполит Михайлович

Место рождения

Московская губ.

Дата рождения

02.05.1813

Дата смерти

13.07.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1813

Отец: Потулов Михаил Александрович

Мать: Потулова София Владимировна

Московская губ.
Рождение ребёнка
13.08.1841

Сын: Potulov Pyotr Ippolitovich

Мать ребёнка: Потулова Софья Петровна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
11.07.1843

Дочь: Балавенская Софья Ипполитовна

Мать ребёнка: Потулова Софья Петровна

С-Петерб. губ.
Рождение ребёнка
02.02.1845

Дочь: Вера Ипполитовна

Мать ребёнка: Потулова Софья Петровна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
02.08.1846

Сын: Potulov Vladimir Ippolitovich

Мать ребёнка: Потулова Софья Петровна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1850

Сын: Потулов Николай Ипполитович

Мать ребёнка: Потулова Софья Петровна

Псков, город Псков, Псковская область
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
13.07.1880
Вильнюс, Литовская ССР
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