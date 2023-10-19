Потулова (Львова) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1824
Дата смерти24.04.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1841
Сын: Potulov Pyotr Ippolitovich
Отец ребёнка: Потулов Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1843
Дочь: Балавенская Софья Ипполитовна
Отец ребёнка: Потулов Ипполит Михайлович
С-Петерб. губ.
Рождение ребёнка
02.02.1845
Дочь: Вера Ипполитовна
Отец ребёнка: Потулов Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1846
Сын: Potulov Vladimir Ippolitovich
Отец ребёнка: Потулов Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1850
Сын: Потулов Николай Ипполитович
Отец ребёнка: Потулов Ипполит Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.1879
Похороны
Неизвестно
Вильнюс, Литовская ССР