Потулова (Львова) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потулова (Львова) Софья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1824

Дата смерти

24.04.1879

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1841

Сын: Potulov Pyotr Ippolitovich

Отец ребёнка: Потулов Ипполит Михайлович

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
11.07.1843

Дочь: Балавенская Софья Ипполитовна

Отец ребёнка: Потулов Ипполит Михайлович

С-Петерб. губ.
Рождение ребёнка
02.02.1845

Дочь: Вера Ипполитовна

Отец ребёнка: Потулов Ипполит Михайлович

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
02.08.1846

Сын: Potulov Vladimir Ippolitovich

Отец ребёнка: Потулов Ипполит Михайлович

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1850

Сын: Потулов Николай Ипполитович

Отец ребёнка: Потулов Ипполит Михайлович

Псков, город Псков, Псковская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.1879
Похороны
Неизвестно
Вильнюс, Литовская ССР
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