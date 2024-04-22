Potulov Vladimir Ippolitovich
Место рождения
Дата рождения02.08.1846
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1846
Рождение ребёнка
12.05.1877
Сын: Potulov Lev Vladimirovitch
Мать ребёнка: Potulova Vera Aleksandrova
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.07.1880
Сын: Потулов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Potulova Vera Aleksandrova
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потулова София Владимировна
Мать ребёнка: Potulova Vera Aleksandrova
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потулова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Potulova Vera Aleksandrova
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1918
Пенза (?)
Пенза (?)