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Potulov Vladimir Ippolitovich

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Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

02.08.1846

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1846

Отец: Потулов Ипполит Михайлович

Мать: Потулова Софья Петровна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
12.05.1877

Сын: Potulov Lev Vladimirovitch

Мать ребёнка: Potulova Vera Aleksandrova

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.07.1880

Сын: Потулов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Potulova Vera Aleksandrova

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потулова София Владимировна

Мать ребёнка: Potulova Vera Aleksandrova

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потулова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Potulova Vera Aleksandrova

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1918
Пенза (?)
Пенза (?)
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