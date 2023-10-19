Potulova (Behrs) Vera Aleksandrova — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Potulova (Behrs) Vera Aleksandrova

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1848

Дата смерти

08.05.1908

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1877

Сын: Potulov Lev Vladimirovitch

Отец ребёнка: Potulov Vladimir Ippolitovich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.07.1880

Сын: Потулов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Potulov Vladimir Ippolitovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потулова София Владимировна

Отец ребёнка: Potulov Vladimir Ippolitovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потулова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Potulov Vladimir Ippolitovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.05.1908
Похороны
Неизвестно
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