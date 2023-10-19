Potulova (Behrs) Vera Aleksandrova
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1848
Дата смерти08.05.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1877
Сын: Potulov Lev Vladimirovitch
Отец ребёнка: Potulov Vladimir Ippolitovich
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.07.1880
Сын: Потулов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Potulov Vladimir Ippolitovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потулова София Владимировна
Отец ребёнка: Potulov Vladimir Ippolitovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потулова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Potulov Vladimir Ippolitovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.05.1908
Похороны
Неизвестно
в некрополе Спасо-Преображенского монастыря
некрополь Спасо-Преображенского монастыря