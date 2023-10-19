Бутурлина (Загряжская) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутурлина (Загряжская) Мария Борисовна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

12.05.1752

Дата смерти

27.11.1811

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
24.04.1776

Дочь: Бахметева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Бутурлин Владимир Сергеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Нестерова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Бутурлин Владимир Сергеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
06.11.1779

Дочь: Потулова София Владимировна

Отец ребёнка: Бутурлин Владимир Сергеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Бутурлин Владимир Сергеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Колокольцова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Бутурлин Владимир Сергеевич

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.11.1811
Российская Империя
Российская Империя
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