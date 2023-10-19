Бутурлина (Загряжская) Мария Борисовна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения12.05.1752
Дата смерти27.11.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1776
Дочь: Бахметева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Бутурлин Владимир Сергеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Нестерова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Бутурлин Владимир Сергеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
06.11.1779
Дочь: Потулова София Владимировна
Отец ребёнка: Бутурлин Владимир Сергеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Бутурлин Владимир Сергеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Колокольцова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Бутурлин Владимир Сергеевич
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.11.1811
Российская Империя
Российская Империя