Бахметева (Бутурлина) Мария Владимировна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения24.04.1776
Дата смерти25.02.1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1776
Российская Империя
Бракосочетание
24.04.1799
Рождение ребёнка
01.05.1801
Дочь: Колтовская Александра Владимировна
Отец ребёнка: Bahmetev Vladimir Petrovich Petrovich
Рождение ребёнка
24.02.1803
Дочь: Кашинцова Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Bahmetev Vladimir Petrovich Petrovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.02.1803
Похороны
27.02.1803