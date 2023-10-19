Бахметева (Бутурлина) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахметева (Бутурлина) Мария Владимировна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

24.04.1776

Дата смерти

25.02.1803

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1776

Отец: Бутурлин Владимир Сергеевич

Мать: Бутурлина Мария Борисовна

Российская Империя
Бракосочетание
24.04.1799

Муж: Bahmetev Vladimir Petrovich Petrovich

Рождение ребёнка
01.05.1801

Дочь: Колтовская Александра Владимировна

Отец ребёнка: Bahmetev Vladimir Petrovich Petrovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1803

Дочь: Кашинцова Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Bahmetev Vladimir Petrovich Petrovich

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.02.1803
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
27.02.1803
Москва, город федерального значения Москва
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