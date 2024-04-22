Колтовская (Бахметева) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтовская (Бахметева) Александра Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.05.1801

Дата смерти

22.05.1845

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1801

Отец: Bahmetev Vladimir Petrovich Petrovich

Мать: Бахметева Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
05.05.1801
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.04.1821

Муж: Колтовский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.05.1823

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1823

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.07.1824

Сын: Колтовский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1827

Сын: Колтовский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.05.1845
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
24.05.1845
Москва, город федерального значения Москва
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