Колтовская (Бахметева) Александра Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.05.1801
Дата смерти22.05.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1801
Крещение
05.05.1801
Бракосочетание
17.04.1821
Рождение ребёнка
01.05.1823
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.05.1823
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.07.1824
Сын: Колтовский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Колтовский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Колтовский Николай Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.05.1845
Похороны
24.05.1845