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Колтовский Дмитрий Николаевич
Колтовский Дмитрий Николаевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1827
Пол
Мужской
Отец
Колтовский Николай Дмитриевич
1792 г.р.
Мать
Колтовская (Бахметева) Александра Владимировна
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Колтовский Николай Дмитриевич
Мать:
Колтовская Александра Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
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