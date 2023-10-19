Bahmetev Vladimir Petrovich Petrovich
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти11.02.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.04.1799
Рождение ребёнка
01.05.1801
Дочь: Колтовская Александра Владимировна
Мать ребёнка: Бахметева Мария Владимировна
Рождение ребёнка
24.02.1803
Дочь: Кашинцова Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Бахметева Мария Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
11.02.1853
Похороны
Неизвестно
Гульнево, Дмитровский, Московская область