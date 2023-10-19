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Bahmetev Vladimir Petrovich Petrovich

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

11.02.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
24.04.1799

Жена: Бахметева Мария Владимировна

Рождение ребёнка
01.05.1801

Дочь: Колтовская Александра Владимировна

Мать ребёнка: Бахметева Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1803

Дочь: Кашинцова Евдокия Владимировна

Мать ребёнка: Бахметева Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
11.02.1853
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Гульнево, Дмитровский, Московская область
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