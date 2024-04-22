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(Колтовская) Мария Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Колтовский Николай Дмитриевич

Мать: Колтовская Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
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