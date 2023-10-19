Колокольцова (Бутурлина) Елизавета Владимировна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1782
Дата смерти07.07.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Колокольцов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Дочь: Ржевская Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Сын: Колокольцов Аполлон Григорьевич
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Дочь: София Григорьевна
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Дочь: Тинькова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Сын: Колокольцов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Сын: Колокольцов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Сын: Колокольцов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Сын: Колокольцов Валериан Григорьевич
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Сын: Колокольцов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович