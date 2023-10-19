Колокольцова (Бутурлина) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцова (Бутурлина) Елизавета Владимировна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1782

Дата смерти

07.07.1841

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Бутурлин Владимир Сергеевич

Мать: Бутурлина Мария Борисовна

Российская Империя
Бракосочетание
1797

Муж: Колокольцов Григорий Аполлонович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Колокольцов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.03.1803

Дочь: Ржевская Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Российская Империя
Рождение ребёнка
10.01.1806

Сын: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1807

Дочь: София Григорьевна

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Тинькова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1810

Сын: Колокольцов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.06.1814

Сын: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.10.1815

Сын: Колокольцов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.03.1817

Сын: Колокольцов Валериан Григорьевич

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.07.1820

Сын: Колокольцов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.1841
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
09.07.1841
Москва, город федерального значения Москва
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