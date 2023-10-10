Колокольцов Аполлон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцов Аполлон Григорьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.01.1806

Дата смерти

17.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1806

Отец: Колокольцов Григорий Аполлонович

Мать: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
14.01.1806
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.04.1844

Жена: Колокольцова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1845

Сын: Колокольцов Григорий Аполлонович

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1846

Дочь: Пушкина Надежда Аполлоновна

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.12.1847

Сын: Колокольцов Николай Аполлонович

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1849

Сын: Колокольцов Владимир Аполлонович

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мария Аполлоновна

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.04.1864

Сын: Колокольцов Пётр Аполлонович

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривская Екатерина Аполлоновна

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.01.1885
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
19.01.1885
Москва, город федерального значения Москва
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