Колокольцов Аполлон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1806
Дата смерти17.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1806
Крещение
14.01.1806
Бракосочетание
28.04.1844
Рождение ребёнка
02.02.1845
Сын: Колокольцов Григорий Аполлонович
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
14.08.1846
Дочь: Пушкина Надежда Аполлоновна
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
07.12.1847
Сын: Колокольцов Николай Аполлонович
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Колокольцов Владимир Аполлонович
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Мария Аполлоновна
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
22.04.1864
Сын: Колокольцов Пётр Аполлонович
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривская Екатерина Аполлоновна
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.01.1885
Похороны
19.01.1885