Колокольцова (Желтухина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцова (Желтухина) Мария Николаевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

24.11.1825

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
28.04.1844

Муж: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Рождение ребёнка
02.02.1845

Сын: Колокольцов Григорий Аполлонович

Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1846

Дочь: Пушкина Надежда Аполлоновна

Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.12.1847

Сын: Колокольцов Николай Аполлонович

Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1849

Сын: Колокольцов Владимир Аполлонович

Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мария Аполлоновна

Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.04.1864

Сын: Колокольцов Пётр Аполлонович

Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривская Екатерина Аполлоновна

Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1888
Москва, город федерального значения Москва
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