Колокольцова (Желтухина) Мария Николаевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения24.11.1825
Дата смерти1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Бракосочетание
28.04.1844
Рождение ребёнка
02.02.1845
Сын: Колокольцов Григорий Аполлонович
Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич
Рождение ребёнка
14.08.1846
Дочь: Пушкина Надежда Аполлоновна
Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич
Рождение ребёнка
07.12.1847
Сын: Колокольцов Николай Аполлонович
Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Колокольцов Владимир Аполлонович
Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Мария Аполлоновна
Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич
Рождение ребёнка
22.04.1864
Сын: Колокольцов Пётр Аполлонович
Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривская Екатерина Аполлоновна
Отец ребёнка: Колокольцов Аполлон Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1888