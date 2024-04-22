Колокольцов Григорий Аполлонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцов Григорий Аполлонович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.02.1845

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1845

Отец: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Мать: Колокольцова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
14.02.1845
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1892

Жена: Колокольцова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1893

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцова Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцова Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1898

Сын: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Мать ребёнка: Колокольцова Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцова Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1919
Москва, город федерального значения Москва
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