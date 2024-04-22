Колокольцов Григорий Аполлонович
Место рождения
Дата рождения02.02.1845
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1845
Крещение
14.02.1845
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
19.09.1893
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1898
Сын: Колокольцов Аполлон Григорьевич
Мать ребёнка: Колокольцова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцова Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1919