Колокольцова (Сабурова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцова (Сабурова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1871

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1892

Муж: Колокольцов Григорий Аполлонович

Рождение ребёнка
19.09.1893

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1898

Сын: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1916
Москва, город федерального значения Москва
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