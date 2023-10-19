Колокольцова (Сабурова) Татьяна Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1871
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
19.09.1893
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Рождение ребёнка
23.11.1898
Сын: Колокольцов Аполлон Григорьевич
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Колокольцов Григорий Аполлонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1916