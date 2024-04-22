Колокольцов Владимир Аполлонович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
1882
Сын: Колокольцов Борис Владимирович
Мать ребёнка: Колокольцова Ольга Львовна
Пензенская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1918
Пензенская Губерния Советская Россия
Пензенская Губерния Советская Россия