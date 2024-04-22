Колокольцов Владимир Аполлонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолокольцов Владимир Аполлонович

Колокольцов Владимир Аполлонович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1849

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Мать: Колокольцова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1880

Жена: Колокольцова Ольга Львовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Колокольцов Борис Владимирович

Мать ребёнка: Колокольцова Ольга Львовна

Пензенская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1918
Пензенская Губерния Советская Россия
Пензенская Губерния Советская Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close