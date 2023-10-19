Колокольцова (Левина) Ольга Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцова (Левина) Ольга Львовна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1858

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1880

Муж: Колокольцов Владимир Аполлонович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Колокольцов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Колокольцов Владимир Аполлонович

Пензенская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1920
Пензенская Губерния Советская Россия
Пензенская Губерния Советская Россия
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