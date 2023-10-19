Колокольцова (Левина) Ольга Львовна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1858
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
1882
Сын: Колокольцов Борис Владимирович
Отец ребёнка: Колокольцов Владимир Аполлонович
Пензенская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1920
Пензенская Губерния Советская Россия
Пензенская Губерния Советская Россия