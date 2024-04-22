Колокольцов Николай Аполлонович
Место рождения
Дата рождения07.12.1847
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1847
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
27.05.1877
Сын: Колокольцов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.04.1879
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.01.1882
Сын: Колокольцов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.04.1883
Сын: Колокольцов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.12.1884
Дочь: Перфильева Sophia Nikolajevna
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.02.1890
Сын: Колокольцов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1920