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Колокольцов Николай Аполлонович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.12.1847

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1847

Отец: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Мать: Колокольцова Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1876

Жена: Колокольцова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.05.1877

Сын: Колокольцов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.04.1879

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1882

Сын: Колокольцов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1883

Сын: Колокольцов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.12.1884

Дочь: Перфильева Sophia Nikolajevna

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.02.1890

Сын: Колокольцов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1920
Москва, город федерального значения Москва
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