Колокольцова (Дьякова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцова (Дьякова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1850

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1876

Муж: Колокольцов Николай Аполлонович

Рождение ребёнка
27.05.1877

Сын: Колокольцов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.04.1879

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1882

Сын: Колокольцов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1883

Сын: Колокольцов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.12.1884

Дочь: Перфильева Sophia Nikolajevna

Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.02.1890

Сын: Колокольцов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1903
Москва, город федерального значения Москва
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