Колокольцова (Дьякова) Мария Дмитриевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1850
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
27.05.1877
Сын: Колокольцов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
06.04.1879
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
11.01.1882
Сын: Колокольцов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
17.04.1883
Сын: Колокольцов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
02.12.1884
Дочь: Перфильева Sophia Nikolajevna
Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
25.02.1890
Сын: Колокольцов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Колокольцов Николай Аполлонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1903