Перфильева (Kolokoltzova) Sophia Nikolajevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Kolokoltzova) Sophia Nikolajevna

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1884

Отец: Колокольцов Николай Аполлонович

Мать: Колокольцова Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
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