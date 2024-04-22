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Перфильева (Kolokoltzova) Sophia Nikolajevna
Перфильева (Kolokoltzova) Sophia Nikolajevna
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
02.12.1884
Пол
Женский
Отец
Колокольцов Николай Аполлонович
1847 г.р.
Мать
Колокольцова (Дьякова) Мария Дмитриевна
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1884
Отец:
Колокольцов Николай Аполлонович
Мать:
Колокольцова Мария Дмитриевна
Москва
, город федерального значения Москва
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