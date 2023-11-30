Колокольцов Григорий Аполлонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцов Григорий Аполлонович

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

30.12.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
1797

Жена: Колокольцова Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Колокольцов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.03.1803

Дочь: Ржевская Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна

Российская Империя
Рождение ребёнка
10.01.1806

Сын: Колокольцов Аполлон Григорьевич

Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1807

Дочь: София Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Тинькова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1810

Сын: Колокольцов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.06.1814

Сын: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.10.1815

Сын: Колокольцов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.03.1817

Сын: Колокольцов Валериан Григорьевич

Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.07.1820

Сын: Колокольцов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.12.1861
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
31.12.1861
Москва, город федерального значения Москва
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