Колокольцов Григорий Аполлонович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти30.12.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Колокольцов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна
Дочь: Ржевская Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна
Сын: Колокольцов Аполлон Григорьевич
Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна
Дочь: София Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна
Дочь: Тинькова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна
Сын: Колокольцов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна
Сын: Колокольцов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна
Сын: Колокольцов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна
Сын: Колокольцов Валериан Григорьевич
Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна
Сын: Колокольцов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Колокольцова Елизавета Владимировна