(Колокольцова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колокольцова) Мария Григорьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Колокольцов Григорий Аполлонович

Мать: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
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