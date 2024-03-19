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(Колокольцова) Мария Григорьевна
(Колокольцова) Мария Григорьевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1811
Пол
Женский
Отец
Колокольцов Григорий Аполлонович
1771 г.р.
Мать
Колокольцова (Бутурлина) Елизавета Владимировна
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Колокольцов Григорий Аполлонович
Мать:
Колокольцова Елизавета Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
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