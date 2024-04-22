Колокольцов Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1814
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1814
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
19.11.1845
Сын: Колокольцов Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Kolokoltseva Maria Alexandrovna
Рождение ребёнка
23.06.1847
Сын: Колокольцов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Kolokoltseva Maria Alexandrovna
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Kolokoltseva Maria Alexandrovna
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
1896