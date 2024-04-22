Колокольцов Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.06.1814

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1814

Отец: Колокольцов Григорий Аполлонович

Мать: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Kolokoltseva Maria Alexandrovna

Рождение ребёнка
19.11.1845

Сын: Колокольцов Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Kolokoltseva Maria Alexandrovna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.06.1847

Сын: Колокольцов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Kolokoltseva Maria Alexandrovna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Kolokoltseva Maria Alexandrovna

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
1896
Москва, город федерального значения Москва
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