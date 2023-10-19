Kolokoltseva (Bering) Maria Alexandrovna
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
19.11.1845
Сын: Колокольцов Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.06.1847
Сын: Колокольцов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич
Смерть
1887