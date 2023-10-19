Kolokoltseva (Bering) Maria Alexandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kolokoltseva (Bering) Maria Alexandrovna

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
Около 1840

Муж: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.11.1845

Сын: Колокольцов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.06.1847

Сын: Колокольцов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1887
Москва, город федерального значения Москва
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