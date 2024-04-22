Колокольцов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения23.06.1847
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1847
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
18.11.1875
Сын: Колокольцов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна
Рождение ребёнка
27.01.1877
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна
Рождение ребёнка
21.11.1884
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна
Рождение ребёнка
14.10.1889
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна
Рождение ребёнка
28.02.1891
Дочь: Софья Александровна
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна
Рождение ребёнка
30.09.1892
Дочь: Шеншина Ксения Александровна
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна
Рождение ребёнка
11.05.1894
Сын: Колокольцов Александр Александрович
Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1918