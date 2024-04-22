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Колокольцов Александр Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.06.1847

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1847

Отец: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Мать: Kolokoltseva Maria Alexandrovna

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1874

Жена: Колокольцова Мария Александровна

Рождение ребёнка
18.11.1875

Сын: Колокольцов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.01.1877

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.11.1884

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.10.1889

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.02.1891

Дочь: Софья Александровна

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.09.1892

Дочь: Шеншина Ксения Александровна

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.05.1894

Сын: Колокольцов Александр Александрович

Мать ребёнка: Колокольцова Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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