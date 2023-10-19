Колокольцова (Жандр) Мария Александровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения20.10.1856
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
18.11.1875
Сын: Колокольцов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.01.1877
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.11.1884
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.10.1889
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.02.1891
Дочь: Софья Александровна
Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.09.1892
Дочь: Шеншина Ксения Александровна
Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.05.1894
Сын: Колокольцов Александр Александрович
Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1919