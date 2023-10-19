Колокольцова (Жандр) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцова (Жандр) Мария Александровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

20.10.1856

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1874

Муж: Колокольцов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.11.1875

Сын: Колокольцов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.01.1877

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.11.1884

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.10.1889

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.02.1891

Дочь: Софья Александровна

Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.09.1892

Дочь: Шеншина Ксения Александровна

Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.05.1894

Сын: Колокольцов Александр Александрович

Отец ребёнка: Колокольцов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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