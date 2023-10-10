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Колокольцов Александр Григорьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Колокольцов Григорий Аполлонович

Мать: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
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