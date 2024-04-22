Тинькова (Колокольцова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тинькова (Колокольцова) Надежда Григорьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Колокольцов Григорий Аполлонович

Мать: Колокольцова Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1830

Муж: Тиньков Василий Александрович

Рождение ребёнка
19.02.1834

Сын: Тиньков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович

Рождение ребёнка
30.11.1835

Сын: Тиньков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович

Рождение ребёнка
01.02.1837

Дочь: Дурова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Тиньков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Тиньков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Тиньков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анненкова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анненкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1870
Российская Империя
Российская Империя
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