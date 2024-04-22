Тинькова (Колокольцова) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
19.02.1834
Сын: Тиньков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович
Рождение ребёнка
30.11.1835
Сын: Тиньков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1837
Дочь: Дурова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тиньков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тиньков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тиньков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анненкова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анненкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Тиньков Василий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1870
Российская Империя
Российская Империя