Анненкова (Тинькова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1868
Сын: Annenkov Ivan Nikolaevich
Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Щербачева Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1871
Сын: Анненков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович
Орловской губернии
Рождение ребёнка
05.09.1872
Сын: Annenkov Pavel
Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович