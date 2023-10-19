Анненкова (Тинькова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненкова (Тинькова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

1868 г.р.
1869 г.р.
1871 г.р.
1872 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тиньков Василий Александрович

Мать: Тинькова Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
19.01.1868

Сын: Annenkov Ivan Nikolaevich

Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Щербачева Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1871

Сын: Анненков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович

Орловской губернии
Рождение ребёнка
05.09.1872

Сын: Annenkov Pavel

Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анненков Николай Иванович

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