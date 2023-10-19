Анненков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.12.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1868
Сын: Annenkov Ivan Nikolaevich
Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Щербачева Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
22.05.1871
Сын: Анненков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна
Орловской губернии
Рождение ребёнка
05.09.1872
Сын: Annenkov Pavel
Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
мировой посредник, дсс, управляющий Орловской казенной палатой, действительный статский советник
Смерть
18.12.1896
Орловская губ.
Орловская губ.