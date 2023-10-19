Анненков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнненков Николай Иванович

Анненков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.12.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1868 г.р.
1869 г.р.
1871 г.р.
1872 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1868

Сын: Annenkov Ivan Nikolaevich

Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Щербачева Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
22.05.1871

Сын: Анненков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна

Орловской губернии
Рождение ребёнка
05.09.1872

Сын: Annenkov Pavel

Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анненкова Наталья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
мировой посредник, дсс, управляющий Орловской казенной палатой, действительный статский советник
Смерть
18.12.1896
Орловская губ.
Орловская губ.
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