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Тиньков Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1834

Отец: Тиньков Василий Александрович

Мать: Тинькова Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
29.01.1866

Сын: Тиньков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Тинькова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
05.04.1867

Сын: Тиньков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Тинькова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
07.01.1871

Дочь: Неннингер Natalia Grig.

Мать ребёнка: Тинькова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
17.12.1872

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Тинькова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.1873

Сын: Тиньков Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Тинькова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
16.06.1876

Сын: Тиньков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Тинькова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
03.07.1880

Дочь: Лясковская Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Тинькова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тинькова Вера Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
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