Тинькова (фон дер Остен-Сакен) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1866
Сын: Тиньков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1867
Сын: Тиньков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1871
Дочь: Неннингер Natalia Grig.
Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1872
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1873
Сын: Тиньков Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1876
Сын: Тиньков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1880
Дочь: Лясковская Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно