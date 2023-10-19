Тинькова (фон дер Остен-Сакен) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тинькова (фон дер Остен-Сакен) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1866

Сын: Тиньков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
05.04.1867

Сын: Тиньков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1871

Дочь: Неннингер Natalia Grig.

Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
17.12.1872

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
14.12.1873

Сын: Тиньков Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
16.06.1876

Сын: Тиньков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
03.07.1880

Дочь: Лясковская Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тиньков Григорий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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