Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения08.03.1803
Дата смерти24.05.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1803
Российская Империя
Рождение ребёнка
29.04.1820
Сын: Ржевский Григорий Константинович
Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ржевский Павел Константинович
Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Вульф Леонида Константиновна
Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.05.1882
Российская Империя
Российская Империя