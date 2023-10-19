Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржевская (Колокольцева) Елизавета Григорьевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

08.03.1803

Дата смерти

24.05.1882

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1803

Отец: Колокольцов Григорий Аполлонович

Мать: Колокольцова Елизавета Владимировна

Российская Империя
Рождение ребёнка
29.04.1820

Сын: Ржевский Григорий Константинович

Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ржевский Павел Константинович

Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Вульф Леонида Константиновна

Отец ребёнка: Ржевский Константин Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.05.1882
Российская Империя
Российская Империя
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