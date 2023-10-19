Ржевский Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1788
Дата смерти1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1820
Сын: Ржевский Григорий Константинович
Мать ребёнка: Ржевская Елизавета Григорьевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ржевский Павел Константинович
Мать ребёнка: Ржевская Елизавета Григорьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Вульф Леонида Константиновна
Мать ребёнка: Ржевская Елизавета Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
1837