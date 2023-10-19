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Ржевский Константин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1788

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1820

Сын: Ржевский Григорий Константинович

Мать ребёнка: Ржевская Елизавета Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ржевский Павел Константинович

Мать ребёнка: Ржевская Елизавета Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Вульф Леонида Константиновна

Мать ребёнка: Ржевская Елизавета Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
1837
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